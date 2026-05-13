きょう13日（水）は、上空に寒気が残る影響で、本州付近は大気の状態が非常に不安定になりそうです。昼頃から夜にかけて所々で雷雨のおそれがあり、突風やひょうにも注意が必要です。■本州は昼頃から大気の状態が非常に不安定本州では上空の寒気の影響で、昼頃から大気の状態が非常に不安定になりそうです。関東など朝は晴れる所もありますが、気温が上がる午後は雨雲がわきやすくなるでしょう。発雷確率は近畿から東北南部にかけ