プロ野球 パ・リーグは12日、各地で3試合が行われました。首位オリックスは5位の楽天に完封勝利しました。打線が4回に西川龍馬選手と太田椋選手のタイムリーで2点を先制。先発・九里亜蓮投手が7回途中まで無失点に抑え、その後は3投手の継投で楽天打線を封じました。3位西武は2位ソフトバンクを完封で下し5連勝。石井一成選手の2ランホームランで先制し、終盤にも長谷川信哉選手のタイムリーで追加点を挙げました。投げては渡邉勇