アメリカのトランプ大統領は中国を国賓として訪問するため、首都ワシントンを出発しました。現地では習近平国家主席と首脳会談を行う予定で、台湾問題や緊張が続く中東情勢などでどのような話し合いが行われるかが焦点です。トランプ大統領は13日から15日まで中国の北京を国賓として訪問します。対面での会談は2025年10月以来で、トランプ氏の中国訪問は約9年ぶりです。会談でトランプ氏は台湾への武器売却について議題にするとし