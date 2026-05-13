◆ 走者を出しながらも7回途中無失点！真中氏「非常に悔しそうだった、投げ切りたいという…」西武・渡邉勇太朗が12日、ソフトバンク戦に先発登板。6回2/3・109球を投げ、5安打4奪三振2四球無失点で今季2勝目を挙げた。走者を出しながらも粘投を見せた渡邉。12日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「前回ちょっと内容がよくなかったが、今回はしっかり粘って投げて試合を作った」と振り返ると、解説