◆ 「両チームのバッテリーの差がちょっと出た試合だった」と指摘楽天は12日、オリックスと対戦し0−2で敗れた。先発・荘司康誠が4回、西川龍馬と太田椋に適時打を浴びた。どちらも初球を痛打された、荘司と太田光の楽天バッテリー。12日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・笘篠賢治氏は「西川に打たれた場面は、一死一塁で（一塁走者の）渡部遼人の足は気になるんですね。だから真っ直ぐを当然西川は待って