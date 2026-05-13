元グラビアアイドルで現在は女優として活動する中村静香（３７）の着物姿にファンはメロメロだ。１３日までにインスタグラムで「５．１１ＯＡ『いいふろ温泉宿』まあ綺麗なエメラルドグリーンですこと衣装が好評だったので、また投稿します」とつづり、着物姿を投稿。白を基調としてたくさんの花が描かれた着物を身にまとい、頭には大きな白の髪飾りを付けた姿を披露した。この投稿には「めっちゃかわいい」「しーちゃん