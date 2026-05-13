◆ファーム・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の又木鉄平投手（２７）が２軍合流後、初登板で好投を見せた。１２日のファーム・リーグ、ＤｅＮＡ戦（Ｇタウン）に先発し、５回無失点。「今日は２軍だから抑えられたというところもあるので、ボールの強さや高いクオリティーを常に出していかないといけない」と反省しきり。この日の対左打者は９打数１安打だったのに対し、対右打者は１０