「五色百人一首」という教材をご存じだろうか。百人一首というと、いかにも時代がかった印象を拭えないが、そんなことはない。正しく使えば、文字通りあっという間にクラスが「知的興奮の坩堝（るつぼ）」と化す、優れものなのである。今回はそのパワーのほどを、現役の公立中学校教師である長谷川博之氏が実体験を交えつつ綴ってくれた。『長谷川博之の「圧倒的実践日誌」1』（トークラインBOOK）はAmazonで好評発売中。教育技術