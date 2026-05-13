突然ですが、「H-3ロケット」の「H」が何の略か知っていますか？意外と分からない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Hydrogen（水素）」でした！「H-3ロケット」の「H」は、「Hydrogen（水素）」の略です。H-3ロケットは、日本の宇宙航空研究開発機構（JAXA）と三菱重工業が共同開発した日本の基幹ロケットです。前世代機であるH-IIAロケットの後継機として開発され、2023年2月に初号機の打ち上げが行われました。初