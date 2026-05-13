2026年4月21日(火)より、ハーゲンダッツ ミニカップ”加賀棒ほうじ茶ラテ”が新発売されました!加賀棒ほうじ茶の甘く香ばしい香りや風味にクリーミーで濃厚なミルクを組み合わせ、シンプルな加賀棒ほうじ茶の味わいを楽しめる新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売しています♪ 石川県金沢市発祥”加賀棒ほうじ茶”を使用