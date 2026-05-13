松山英樹がPGAツアー8年目で、はじめてコーチ契約を結んだ目澤秀憲。 パッティング理論を聞くと、今までの常識を覆す独自の理論をもっていた！ 超オススメな構えと打ち方を松山英樹の新コーチが伝授！ スタンスよりも先に右手１本でフェースをセット アドレスを真っすぐにしない！ 日本人の7割以上は利き目が右！ スタンスは強制的に左足をオープンにするのではありません。