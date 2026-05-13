＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】“規格外ボディ”のイケメン新人力士（全身）土俵に上がった瞬間、そのあまりに“規格外”なビジュアルに館内と視聴者が騒然となった。端正な小顔に、盛り上がった肩周りの筋肉。圧倒的な存在感に「魔裟斗に似てる」「俳優系イケメン」「この力士は誰？」「上半身の筋肉スゴイ」など反響が相次いだ。注目を集めたのは、幕下最下位格付出の大森（追手風）。昨年、金