◇プロ野球セ・リーグ巨人5xー3広島（5月12日、岐阜）それは3-3の同点で迎えた9回ウラ、ノーアウト1塁としたあとの初球でした。広島の中崎翔太投手の132キロの真ん中外へのフォークを捉えると、打球をライトスタンドに放り込んだのは巨人の佐々木俊輔選手。初球から思い切って狙えたのは阿部慎之助監督からの指令のおかげでした。「（ネクストにいたときに）ジー（ウィーラーコーチ）が急に来て、言われました」それはランナーが