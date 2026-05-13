新型「ハイエース」の特徴は？ くるまのニュース

トヨタ新型「ハイエース」新デザインのLEDライト＆「アルファード」同じ上質カラー採用で高級感アップ！ “きのこミラー”廃止でスタイリッシュになった最新モデル「9型」とは！

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2日、トヨタが「ハイエース」の一部改良モデルを発売した
  • エクステリア・インテリアの変更のほか、装備の充実化、安全性能の強化
  • 安全性能では、クルーズコントロール機能の全車標準装備となった
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