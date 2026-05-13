新潟県三条市に本社を置く住宅関連機器メーカーのコロナは12日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。売上高はほぼ横ばいを維持したものの、利益面では原材料費や人件費の上昇と、業務合理化に向けた関連費用などの販売費及び一般管理費の上昇もあり、減益となりました。 2026年3月期決算を発表したコロナ。 売上高は853億3800万円（前期比0.1%増）と微増となりましたが、