「台湾華語（たいわんかご）」とは台湾で使われる話し言葉、「繁体字（はんたいじ）」とは、台湾で使われる書き言葉のことです。 【写真を見る】英語に次ぐ "ニーズの高い言語" それは『台湾華語』無料市民講座は半年で延べ158人が受講する大盛況熊本 今、熊本県内で、これらの需要が高まっていると聞き、取材してみると意外な人達も学んでいることがわかりました。 延べ158人が受講！熊本大学の台湾華語講座 4月20