アメリカ国防総省は、イランへの攻撃にかかった費用がおよそ4兆5600億円に拡大したことを明らかにしました。米国防総省ハースト会計監査官代行「（イラン攻撃の費用は）290億ドル（約4兆5600億円）近くになると見込んでいます。装備の修理や交換費用、要員を展開するための運用コストです」国防総省の会計担当幹部は12日、連邦議会下院・歳出委員会の公聴会に出席し、2月末から開始したイラン攻撃にかかった費用が、先月29日時点