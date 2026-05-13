兄の張本智和選手の熱意に妹の張本美和選手が笑顔になりました。卓球世界選手権の団体戦を終えた日本代表が12日帰国し、会見に出席しました。男女ともに中国に敗れたものの男子は10年ぶり、女子は6大会連続銀メダルとなりました。大きな大会の1つを終え、記者から今シーズンが終えたら兄妹で行きたい場所はと聞かれた張本兄妹。智和選手は「野球見に行きたいので、ついてきてくれるなら」とぽつり。この提案に美和選手も思わず驚き