世界三大映画祭のひとつ、カンヌ国際映画祭が開幕しました。今年は最高賞の「パルムドール」を競うコンペティション部門に日本映画が3作品ノミネートされていて、期待が高まっています。記者「カンヌ映画祭、会場前には多くの人が集まっています。今年は例年以上に日本映画が注目されています」79回目を迎えるカンヌ国際映画祭。最高賞の「パルムドール」を競うコンペティション部門に是枝裕和監督の「箱の中の羊」、深田晃司監督