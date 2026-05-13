三味線奏者の上妻宏光氏が、15日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。上妻宏光氏＝テレビ朝日提供昨年、ソロデビュー25周年という節目を迎えた上妻氏が、24年ぶりに同番組に出演。伝統の枠を超え、唯一無二の存在感で活動の幅を広げている。サラリーマンの父の影響で6歳から三味線を始めた幼少期や、15歳で全国大会優勝を果たしプロを志した原点を振り返る。昨年のニューヨーク公