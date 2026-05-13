松本若菜が演じるのは新聞記者・檜葉（ひば）菊乃。いまだ男社会の新聞社で、社会部の検察担当（通称P担）だ。統和医大の裏口入学事件の周辺取材で、元講師（岩松 了）から不正入試の事実をつかむ。それは入試の「女子一律減点」という卑劣な差別だった。今期で最も骨太な作品だが、同時に魚の小骨が喉にひっかかるような感覚もある、「対決」の話です。【写真を見る】シンママ新聞記者を演じる「42歳遅咲き女優」とは？菊乃は