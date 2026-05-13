ドル高が優勢米ＣＰＩは年内据え置き正当化ドル円は東京時間の下げを完全に戻す＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が優勢となる中、ドル円は東京時間の急落を完全に取り戻した。この日発表の４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は予想を若干上回る内容だった。ＦＲＢの年内据え置き観測を正当化する内容とも見られ、米国債利回りが上昇していたことから、ドル円も買い戻しが優勢となった。 本日の円相場は東