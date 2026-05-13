日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）が、オリジナルチキンなど全メニューの約3割にあたる商品を値上げした。オリジナルチキンと骨なしケンタッキーは310円から330円へ、ドリンク類も各サイズ20円引き上げられる。2023年10月以来の値上げとなるが、一方で、チキンフィレバーガー、辛口チキンフィレバーガー、チーズチキンフィレバーガー、ダブルチキンフィレバーガー、和風チキンカツバーガーなどの定番バーガー類とセット