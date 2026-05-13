超高齢化社会に突入している我が国だが、そうした中で、今後一つの大きな問題として扱われる可能性が高いのが、「元一流企業サラリーマン男性高齢者による自慢話」である。というのも、リタイアし、ヒマを持てあます一流企業出身の男性高齢者は、とかく様々な会合やら店に訪れ、過去の栄光を話すのである。彼らは、それなりの財と人脈を有しているため、生活にもゆとりがあり、フットワークは軽いのだ。【中川淳一郎・ネットニュ