進次郎氏が自虐ネタで11日に参議院決算委員会が開かれ、高市早苗首相らが出席して質疑が行われた。イラン情勢を受けたエネルギーの調達状況や物価高対策などをめぐって論戦が交わされたが、その中で“ほっこり”なひと幕もあった。【レア写真】縄で縛られた「チョンマゲ」姿の羽田孜元首相、「省エネルック」のフロンティア、後継者など立憲民主党の羽田次郎氏が米軍普天間飛行場移設を巡る質問に立ち、西田昌司委員長から指名