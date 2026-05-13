【「週刊スピリッツ」25号】 5月18日 発売 価格：570円 書影はAmazonより 【拡大画像へ】 Xのゆうきまさみスピリッツ公式アカウントは、5月18日発売の「週刊スピリッツ」25号に、ゆうきまさみ氏による「機動警察パトレイバー」の完全新作読切が巻頭カラーで掲載されることを発表した。完結してから実に32年ぶりの復活となる。 さらに特別付録として「『機動