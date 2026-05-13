逆境に直面したとき、まったく動けなくなる人と、逆境をバネにして飛躍できる人がいる。『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（ダイヤモンド社）の著者・池田貴将氏に「逆境を成功に変えられる人」の思考について伺った。（取材／ダイヤモンド社・林えり、構成・文／照宮遼子）「ここから学べるものがある」と思えるかどうか――逆境をバネにして飛躍できる人と、そうでない人の違いは何だと思いますか？池田