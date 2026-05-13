韓国女子ゴルファーのチェ・イェジが、爽快感あふれるミニスカウェア姿を公開してファンを魅了している。【写真】細身なのにボリューミー…韓国女子ゴルファーの圧巻美貌チェ・イェジは最近、自身のインスタグラムを更新。「両腕を広げて、気持ちの良さを表現してみよう！5月よ、よろしくね♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、晴れ渡った青空の下、フィールドで明るい表情を見せるチェ・イ