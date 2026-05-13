13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比150円安の6万2510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては232.57円安。出来高は7933枚だった。 TOPIX先物期近は3880ポイントと前日比11ポイント高、TOPIX現物終値比7.10ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62510-1507933 日経225mini