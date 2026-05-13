◇パ・リーグソフトバンク0─3西武（2026年5月12日みずほペイペイ）今季初昇格したソフトバンクの山本恵は「6番・右翼」で先発し、2回先頭の第1打席で西武・渡辺から中前打を放った。ファーム・リーグでは28試合に出場して打率.356、1本塁打、16打点と好調を維持。「そろそろ1軍ありそうだなというのはありました。まず一本出たのは良かった。シーズン最後まで1軍にいたい」と力強かった。