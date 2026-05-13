俳優の竹内涼真（33）が、6月11日（日本時間12日）に開幕するサッカーW杯北中米大会の日本テレビ系スペシャルナビゲーターに就任した。「ドキドキが止まりません。僕も一人のファンとして、そして国民の皆さんと共に現地で、テレビの前で、暑苦しいほど全力で戦う覚悟です」と意気込んだ。5歳でサッカーを始め、高校時代には東京Vのユースでプレーした。「20歳まで本気でボールを追いかけ、プロ選手になる夢を諦めた人間だから