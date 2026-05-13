◇パ・リーグソフトバンク0─3西武（2026年5月12日みずほペイペイ）5回が終了して試合が成立すると、記念のボードを手にスタンドに向かって礼をして拍手と声援に応えた。ソフトバンク・柳田がプロ野球213人目となる1500試合出場を達成。「まさかここまで試合に出られると思ってなかったので奇跡だと思ってる」と語った。プロ初出場は大卒1年目の11年5月8日の日本ハム戦（札幌ドーム）。代走での出場だった。ホークス一筋