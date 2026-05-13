中国メディアの観察者網によると、ドイツの金属労働組合IG Metallは、フォルクスワーゲン（VW）が稼働率の低い工場を中国の自動車メーカーに開放する可能性について、反対ではないが「非常に慎重に評価されるべき」との考えを示した。ロイター通信の報道として伝えたところによると、IG Metallの広報担当者は「われわれはそうした考えを頭ごなしに否定するわけではない。個々のケースを慎重に評価する必要がある。VWの独立した産業