福岡を中心に活動する7人組アイドルグループ「LinQ」が新メンバーオーディションを実施する。結成15年を迎え、原点回帰として本拠地の九州に絞り未来を担うメンバーを発掘する。現メンバーが求めるのは福岡でアイドルになれることの良さと、アイドルという職業を好きな気持ちだ。4月25日に15周年のワンマンライブを大成功させたが新たなフェーズに突入する。九州出身、在住、移住可能な中学1年から25歳の女性に絞って新メンバ