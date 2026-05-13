◇パ・リーグソフトバンク0─3西武（2026年5月12日みずほペイペイ）交換トレードでソフトバンクからDeNAへの移籍が決まった尾形と井上が、新天地での活躍を誓った。最速159キロを誇る26歳右腕の尾形は「目指しているのは日本人最速を34歳までに出すということ。10年、15年かけてトレーニングしていくことを若い時から決めていた。そこは変わらず継続していきたい」と語った。ドジャースの大谷と佐々木が日本でマークした