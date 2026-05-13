公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)は12日、海外チームを国内に招聘する際に相手国のバスケットボール協会(または連盟)に支払う遠征補助費をめぐり、元職員により不適切な経費申請および金銭管理が行われていたことが発覚したことを発表しました。対策本部を立ち上げ、事案の全容解明と原因の究明に当たるとともに、所管官庁および統括団体にも報告。捜査当局とも連携を進めているとのこと。協会は「こうした事案の発生を