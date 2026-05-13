◇パ・リーグソフトバンク0─3西武（2026年5月12日みずほペイペイ）ソフトバンク・松本晴は2試合連続の西武戦で再び一発に泣いた。5回無死一塁で石井から先制2ランを浴び、6回を5安打2失点で2敗目。「（最速150キロで）球速が今季一番速かったところは今週取り組んできた調整と一致したが、疲れの部分はまだ改善できる」と振り返った。小久保監督は「最後の6回のピンチは抑えてきた。ズルズルいかないのは良かった」と評