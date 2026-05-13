◇MLB ジャイアンツ9-3ドジャース(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)今季7度目の先発マウンドに上がったドジャースの佐々木朗希投手について、試合後にロバーツ監督が評価を口にしました。佐々木投手は5回0/3、91球を投げ、6安打、5奪三振、2四死球、3失点の内容。白星こそつきませんでしたが、粘り強い投球を見せました。ロバーツ監督は「ロウキは良かったと思う」と投球内容を評価しました。2回にディバース選手に先制ホーム