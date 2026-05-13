◇NBAプレイオフ カンファレンス準決勝第4戦 サンダー115-110レイカーズ(日本時間12日、クリプトドットコム・アリーナ)レイカーズは王者サンダーの前に4連敗で敗退。それでも八村塁選手が25得点と、3ポイントシュートを4本沈めて躍動しました。3連敗中のレイカーズにとって負ければ敗退が決まる一戦。スターティングメンバーに名を連ねた八村選手は、後半から大暴れ。残り11分28秒で後半初得点をあげると、残り10分でこの試合初の3