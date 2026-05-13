3月から始まったLinQのイオンモールツアーで、有村が自身のSNSに投稿した写真が大きな話題を呼んだ。ライブ中に高々とジャンプした一コマで閲覧数は3000万回を超えるなど、大バズり。「高いジャンプは特技なんです。どうなっているのか？ライブに直接見に来てほしいですね」と笑みを浮かべた。4月からは全国編がスタート。次回は17日に千葉県のイオンモール柏に出向く。7月までに東北、関東、関西を回る予定で黒田は「LinQの輪