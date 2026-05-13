◇パ・リーグソフトバンク0─3西武（2026年5月12日みずほペイペイ）松本晴は6回2失点。先発としては十分な結果だ。スタミナに課題のあった昨年と比較すれば6回2死一、三塁のピンチをしのいで試合をつくったのは成長。カードの頭を任せられる存在になった。注文をつけるならば直球と変化球の比率だ。初回先頭のカナリオを全て直球で3球三振と最高の立ち上がりだった。150キロを計測するなど球威は十分に見えたが、2回は変