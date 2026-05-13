「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）悲願のＧ１初制覇を狙う２勝馬パラディレーヌが、初のマイル戦に挑む。これまでＧ１には３度参戦し、オークス４着、秋華賞３着、エリザベス女王杯２着と常に上位争いを演じてきたように能力はここでも上位。前走の福島牝馬Ｓは小回りが合わずに８着と着順を落としたが、広く直線の長い東京なら初距離にも十分に対応は可能だ。自慢の末脚を武器に、重賞未勝利馬が一気にビッグタイトル