「有力馬次走報」(１２日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆米Ｇ１のチャーチルダウンズＳを制したテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大）はＢＣスプリント・Ｇ１（１０月３１日・米キーンランド、ダート１２００メートル）を予定。５日に帰国し、現在は千葉県白井の競馬学校で検疫中だが「現地で叩いて行くのか、直行か。今回