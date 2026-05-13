３歳馬世代を独断で格付け。ランキング形式でお届けします。◇◇牡馬は皐月賞組が上位を占めた。勝ったロブチェンはホープフルＳに続きＧ１・２勝目を挙げた。今年の皐月賞は１分５６秒５のコースレコードで決着。前半５Ｆを５８秒９のペースで逃げて、ラスト３Ｆを３４秒２でまとめて後続を退け、好時計を記録した。力でねじ伏せた競馬でポテンシャルの高さを疑う余地はない。２着馬リアライズシリウスが２位に。皐