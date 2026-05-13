◇パ・リーグ日本ハム3―2ロッテ（2026年5月12日ZOZOマリン）やはり幕張特有の湿った空気が合う。日本ハムを今季2度目の3連勝に導いたのは、清宮幸のバットだった。同点に追いつかれた直後の8回2死一、三塁だ。フルカウントから鈴木の内角直球を逆方向の左前へ運んだ。勝ち越しの決勝適時打。「本当に…。良いところに飛んでくれたので」と、安堵（あんど）した。昨季対ロッテ戦は球団別ではトップの打率.317をマーク。