巨人５−３広島（セ・リーグ＝１２日）―−巨人が今季初のサヨナラ勝ち。同点の九回、佐々木が決勝２ランを放った。マルティネスが今季初勝利。広島は２度のリードを守れず、４番手の中崎が力尽きた。同点の九回、巨人は先頭の増田陸が右前打で出塁した。犠打のサインも考えられる場面で、次打者の佐々木のもとに歩み寄ったウィーラー打撃コーチが、阿部監督の指示を伝える。「バントはない。初球から行っていいよ」。その言葉