「新潟大賞典・Ｇ３」（１６日、新潟）良血馬が２年ぶりに再スタートを切る。ダービー後に左前浅屈腱炎が判明し、幹細胞手術を行ったシュガークン。宮本助手は「期待以上の動きで思っている以上に仕上がった。２年休んで、丸１年はまともに乗っていない状態からこれだけ動けるとは」と驚く。帰厩当初は腹回りに余裕があり、冬毛も出て、仕上げに時間を要する印象だったという。それが、調教を重ねるごとに良化。「元々、坂路