◇パ・リーグソフトバンク0─3西武（2026年5月12日みずほペイペイ）8日に支配下登録されたばかりのソフトバンク・藤原が13日の西武戦でプロ初登板初先発する。最速156キロを誇る高卒3年目右腕は大舞台を前に「今は楽しみ。自信を持って投げたい」と堂々と語った。自主トレで弟子入りし、多くを学んだ上沢からは「持っているものを出せば抑えられる」と激励を受けた。小久保監督は「勝敗は関係なく、納得いく球を投げるの