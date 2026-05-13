?徳本流?で初の箱根路へ――。理工系大で初の東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）を目指す芝浦工大が着実に結果を残している。全日本大学駅伝関東地区選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）では、各校のエースも集まる最終組を走った岩瀬駿介（２年）が「１週間前くらいに出場が決まり、チームとしては全体で１５番以上を目指そうと臨んだ」と振り返り、立教大や国士舘大を上回る４時間４分１８秒４１の総合１４位