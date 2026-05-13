日本ハムは１２日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に３―２で競り勝ち、今季２度目の３連勝を飾った。３、４月は計２９試合で１３勝１６敗と負け越したが、５月は１０試合で６勝４敗。一時「４」まで膨らんだ借金は「１」まで縮まり、４位ながら上位追撃の足場を整えつつある。復調の要因は、先発投手陣の粘りだけではない。大きいのは野手陣の「固定化」だ。新庄剛志監督（５４）は開幕から約１か月を競争期間と位置づけ、相手投